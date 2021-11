Ragazzi uccisi a Ercolano, moglie e figlia dell'omicida scrivono ai familiari

Non siete soli nel dolore. È questo il messaggio che moglie e figlia di Vincenzo Palumbo, il camionista accusato del duplice omicidio di Tullio Pagliaro e Giuseppe Farella avvenuto nella notte tra il 28 e 29 ottobre a Ercolano, hanno inviato attraverso una lettera alle famiglie dei ragazzi cui il 53enne ha sparato pensando fossero dei ladri.

La lettera

"In codesto dolore non siete soli, noi vi siamo vicini, addolorati e mortificati perché, soltanto lontanamente, possiamo immaginare quanto dolore si possa sperimentare nel non vedere tornare mai più una persona amata" . "Vi chiediamo umanamente scusa per la sofferenza che state sperimentando. E nonostante l'enorme macigno che vivete, la sofferenza e la rabbia, spero che codeste parole possano essere accolte poiché esse sono state dettate dal dolore e dalla vergogna per un gesto inspiegabile e tanto imperdonabile. Colui che ha commesso tale gesto, verrà punito dinanzi a Dio, dinanzi alla legge. Nonostante questo non potrà mai ridarvi le persone amate che avete perso, ma confidiamo nel fatto che tale giustizia possa quietare i vostri animi e cuori che attualmente sono disperati".

Una preghiera per le vittime

Intanto una preghiera è stata organizzata questa sera nell'oratorio San Domenico Savio nella città degli Scavi per i due giovani amici di Portici.

A ricordarli, il sacerdote Pasquale Incoronato che con fedeli e congiunti ha acceso lumini e candele. '

'Spegnendo le luci e accendendo i lumini vogliamo fare luce al volto di chi ci è accanto. Vogliamo ricordare la presenza di chi non c'è più e vogliamo pregare per Tullio e Giuseppe, pregare il Signore perché non accadano più atti di violenza - ha detto il sacerdote - L'impegno è vedere nel volto dell' altro il volto di chi ha bisogno e quello di chi ci ha lasciato''.