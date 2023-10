Uccide la moglie con 15 coltellate. La richiesta alla figlia minorenne di chiamare i carabinieri

Una 53enne, Concetta Marruocco (infermiera) è stata uccisa a coltellate intorno alle 3 di notte dal marito, Franco Panariello, da cui si stava separando. L'omicidio è avvenuto nella casa di Cerreto d'Esi (Ancona) dove risiedeva la donna. In casa al momento della tragedia c'era la figlia della coppia, 17enne, alla quale l'uomo avrebbe detto di chiamare i carabinieri. Quando i militari sono giunti sul posto l'aggressore ha mostrato dove aveva nascosto l'arma del delitto, un coltello da cucina. La coppia era originaria di Torre del Greco, ma viveva da qualche anno nelle Marche. Gli altri due figli, maggiorenni, non erano presenti in casa quando è avvenuto l'efferato delitto.

.

La confessione in caserma

Franco Panariello, prima dell'omicidio si sarebbe recato nel pronto soccorso per un malore. Dopo essere stato dimesso, è tornato a casa a Cancelli, da dove è uscito di nuovo, diretto all'abitazione della moglie, per un chiarimento. Sarebbe entrato con un mazzo di chiavi rimasto in suo possesso. Alle 3 del mattino l'aggressione mortale scaturita da una discussione. Giunto in caserma a Cerreto, davanti al pubblico ministero Paolo Gubinelli, ha confessato di aver ucciso la moglie

Il 55enne, di professione operaio metalmeccanico, difeso dall'avvocato Ruggero Benvenuto, è stato arrestato per omicidio volontario pluriaggravato. Al vaglio la premeditazione. Risultava già sotto processo ad Ancona per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Aveva infatti il braccialetto elettronico e da tempo era in cura in un centro di salute mentale, seguito da uno psichiatra, come spiega AnconaToday.it. L'omicida è stato trasferito nel carcere di Montacuto ad Ancona.