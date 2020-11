Tragedia a Torre del Greco, donna uccisa in casa: fermato il figlio

Un 33enne è stato fermato in via Cesare Battisti dopo la morte della madre. La 56enne, operatrice scolastica, sarebbe stata colpita con pugni, calci e un cacciavite. I vicini hanno allertato le forze dell'ordine e il 118. Vano il trasporto in ospedale al Maresca, dove è deceduta poco dopo.

Il giovane, con presunti problemi mentali, è stato portato in caserma per essere interrogato.