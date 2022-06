Uccisa dal figlio adottivo, Il testimone: "Era sul balcone con le mani insanguinate"

Il ragazzo è seduto sul balcone di casa. Piange, ha le mani sporche di sangue. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, pochi minuti prima il giovane di 17 anni avrebbe ucciso la madre adottiva, Filomena Galeone, 61 anni, nell'abitazione alle Rampe San Giovanni Maggiore.

Piange, il ragazzo. Balbetta, si rivolge alla folla che lentamente si sta radunando in via Mezzocannone. "Spiegaci che cosa è successo" qualcuno urla al 17enne. Lui si alza, farfuglia. "Stavo andando da mia madre", poi si ferma. Giuseppe, il titolare di una pizzeria della zona era li: "Prima ha urlato che la madre si stava accoltellando, poi che voleva accoltellare lui. Era confuso, ma si capiva che era successo qualcosa di grave. Aveva le mani sporche di sangue, piangeva. Poi ha detto che lo avrebbero mandato a Nisida (nel carcere minorile, ndr), che lui non voleva farlo".

La famiglia di Filomena, psichiatra dell'Asl Napoli 1 Centro, era riservata ma conosciuta in zona: "Persone educate, per bene. Anche il ragazzo non ha mai dato segni di squilibrio. La sera buttava la spazzatura, metteva i bidoni del palazzo fuori. Tutto normale, nulla faceva presagire questa tragedia. Chissà cosa è scattato nella sua testa".

Dalle informazioni che arrivano dagli inquirenti, pare che il giovane, di origini lituane, adottato all'età di 4-5 anni, soffrisse di un disagio mentale. Per raggiungerlo è stato necessario sfondare la porta. "Sono arrivati prima i vigili urbani, poi i vigili del fuoco e la polizia. Credo che quando sono entrati dentro hanno trovato un macello" conclude Giuseppe. Sul posto, ancora oggi, gli agenti della scientifica. I rilievi aiuteranno a comprendere meglio la dinamica di un delitto che ha scosso il centro storico.