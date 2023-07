Ubriaco si avvicina ai carabinieri e li aggredisce: finisce in manette

La notte scorsa a Napoli un 51enne in stato di ebbrezza ha aggredito e minacciato i carabinieri impegnati in un posto di controllo. I militari si trovavano in via Tertulliano quando sono stati raggiunti dall'uomo che in preda ai fumi dell'alcol ha iniziato ad inveire contro di loro. I carabinieri a quel punto hanno deciso di intervenire e dopo una non facile colluttazione hanno immobilizzato il 51enne.

L'uomo è stato trasferito all’ospedale San Paolo, e qui sedato. Per lui è scattata la denuncia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I carabinieri sono stati medicati e refertati, il primo con una prognosi di 7 giorni, l’altro militare con 5 giorni.