“Fateci entrare nel lido”, ma sono ubriachi: aggrediti i gestori

Il Commissariato di Gaeta, negli ultimi giorni, ha proposto l'applicazione della misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio nei confronti di quattro persone, di origine campana, giunte nella provincia di Gaeta senza un valido motivo, le quali hanno causato problemi per l'ordine e la sicurezza pubblica e quindi considerate pericolose. Lo fa sapere la Questura di Latina. Non potranno più tornare a Gaeta un 42enne, un 32enne e un 24enne, tutti della provincia di Napoli con a carico numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e altri gravi reati. Gli uomini hanno tentato di accedere ad uno stabilimento balneare di Serapo in evidente stato psicofisico alterato, probabilmente dovuto dall'uso di sostanze alcoliche.

Nonostante l'opposizione da parte dei gestori del lido, anche per tutelare il necessario distanziamento sociale per la prevenzione della diffusione del Covid-19, hanno inizialmente inveito contro i responsabili di quel tratto di arenili fino ad aggredirli fisicamente. La situazione non è degenerata grazie al tempestivo intervento della volante che si trovava a pochi passi dal luogo. I tre sono stati controllati e non hanno saputo fornire agli operatori di Polizia una valida giustificazione circa la loro presenza in quel centro, adducendo motivazioni false e contraddittorie. Nei loro confronti, considerato che non sono residenti nel Comune di Gaeta né vi svolgono nessuna attività lavorativa, il questore della provincia di Latina ha emesso il provvedimento di divieto di ritorno per tre anni nel comune.