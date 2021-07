Capri Covid free, isolati due turisti stranieri risultati positivi al Coronavirus

L'Asl Napoli 1 Centro sottolinea il funzionamento del protocollo previsto in questi casi

Due turisti stranieri arrivati ieri a Capri dalla terraferma sono risultati positivi al test rapido Covid-19. Lo fa sapere l'Asl Napoli 1 Centro nel sottolineare che "il protocollo Capri Covid free sta ottenendo i primi favorevoli risultati".

I due sono stati isolati, e tracciati tutti i loro contatti. I prelievi fatti con urgenza hanno permesso "di rilevare la positività dei turisti a pochissime ore dal loro sbarco e l'esito del tampone antigenico rapido è stato poi confermato durante la notte dal test molecolare", ha aggiunto ancora l'Asl.

Dopo la positività i turisti, asintomatici e che si erano già vaccinati con la prima dose, sono stati immediatamente isolati e che contemporaneamente già dal primo tampone è scattata l'indagine epidemiologica per rilevare i contatti tenuti onde poterli porre in quarantena.

A collaborare con l'Asl sull'isola "ovviamente" i responsabili del Comune di Capri per mettere in campo tutte le azioni utili così come previsto dal protocollo e nell'ambito degli accordi tra Asl e Comuni quando si verificano casi di positività sull'isola.