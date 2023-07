Turisti argentini scoperti a rubare portafogli a Capri: in manette

Una coppia di turisti argentini è stata arrestata a Capri dalla Polizia di Stato per furto aggravato. I due, di 72 e 55 anni, sono stati sorpresi mentre tentavano di lasciare l'isola. In un negozio di via Camerelle, dove era stato segnalato un furto, gli agenti hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza constatando che mentre un uomo stava distraendo il commesso, una donna aveva asportato i due portafogli da un espositore; i due poi si erano allontanati insieme.

I poliziotti hanno bloccato i due trovandoli in possesso della merce sottratta, poco prima, dalla boutique di via Camerelle nonché di due tester di profumi e di alcune creme cosmetiche, prodotti asportati, poco prima, da una profumeria e da una farmacia.