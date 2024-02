Invita una turista a bere un drink e la violenta: incastrato grazie alle immagini di videosorveglianza

Questa mattina, a Marsala in provincia di Trapani, i carabinieri di Sorrento hanno tratto in arresto un 32enne di origini tunisine accusato di violenza sessuale e lesioni personali aggravate ai danni di una giovane turista straniera in Costiera Sorrentina.

Tutto sarebbe successo a Sorrento nel luglio 2023. Le indagini sono partite dopo la denuncia della vittima per una presunta violenza sessuale subita in piena notte, per strada, da parte di un uomo che aveva appena conosciuto.

Le indagini

I carabinieri sono riusciti a risalire all'identità del presunto autore della violenza e, grazie all'acquisizione di testimonianze e all'analisi di video ripresi dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, sono riusciti a ricostruire con precisione la dinamica dell'evento.

L'autore del reato, con il pretesto di un invito a bere un drink, avrebbe convinto la vittima a seguirlo e, approfittando dell'ora notturna e dell'assenza di persone, avrebbe costretto con violenza la donna a subire atti sessuali.

L'indagato, all'epoca dei fatti dipendente di un'attività commerciale di Sorrento, è stato individuato e raggiunto dai militari a Marsala dove è stato tratto in arresto. L'arrestato, all'esito delle formalità di rito, è stato associato al Carcere Casa Santa di Trapani.