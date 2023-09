Rapinata e violentata da quattro uomini. Incubo per una 41enne in zona stazione

Rapinata e poi violentata da quattro uomini. Incubo per una 41enne pugliese, aggredita in via San Cosmo fuori Porta Nolana, come riporta Cronachedi. La donna è stata trasportata con una ambulanza prima al Vecchio Pellegrini e poi al Cardarelli, dove ha raccontato i dettagli di quanto accaduto.

Violentata e rapinata

La 41enne, in città per cercare lavoro, aveva cenato a piazza Garibaldi. Si era successivamente incamminata verso lo stazionamento dei bus per far ritorno a casa quando è stata accerchiata da quattro persone. Colpita alla testa da un oggetto contundente è stata fatta salire su un furgoncino dove si sarebbe consumata la violenza. I malviventi le hanno anche sottratto un orologio, due collanine e 250 euro prima di lasciarla sul ciglio della strada in stato confusionale.

Sul caso indagano le forze dell'ordine che in queste ore stanno requisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona al fine appurare la versione della donna e per risalire al numero di targa del furgone dove si sarebbero consumate le violenze e la rapina.