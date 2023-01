La denuncia del turista romano: "Scippato a Napoli, per 6 km non ho trovato forze dell'ordine"

Un medico odontoiatra romano, Piero Triggiani, ha pubblicato un lungo post su Facebook denunciando una spiacevole vicenda che gli è capitata a Napoli. Era in città per una breve vacanza negli ultimi giorni dell'anno, quando è stato scippato del suo smartphone mentre passeggiava su corso Umberto.

"Ero diretto al Museo archeologico nazionale e sarei passato per la strada dei presepi che si trova nella stessa zona facendo tutto il percorso a piedi – spiega Triggiani – All'inizio di corso Umberto decido di non aprire più il marsupio e di spostare il cellulare in tasca nel giaccone per le prossime foto. Sono consapevole dei pericoli di scippo e furto e tengo il piccolo marsupio leggermente avanti all'altezza dell'addome. Dopo 50 metri, neanche avevo finito di ripetermi queste raccomandazioni la parte destra del giaccone sembra impigliarsi ai rami della siepe che limita il marciapiede. Tiro in avanti il giaccone e non sento più il peso del cellulare appena inserito in tasca". Era stato rubato.

"Mi hanno rovinato la breve vacanza – è la triste riflessione dell'odontoiatra – il cellulare conteneva 4 anni di filmini, foto, e un numero imprecisato di numeri telefonici". Non è tutto. Triggiani lamenta anche una forte lamentela nei riguardi delle forze dell'ordine: "Ho camminato per circa 6 chilometri, nel percorso di andata e ritorno dalla stazione centrale, e non ho incontrato per tutto il percorso nessuno, nessuno che facesse con la propria presenza prevenzione e dissuasione, tanta gente, strade affollate senza la presenza delle forze dell'ordine".

"Ho passato quella giornata a chiedermi perché non incontrassi le forze dell'ordine – ha aggiunto ancora – All'improvviso la risposta è venuta da sola. Come posso tenere le forze dell'ordine a tutela della legalità se ogni 20-30 metri c'è un venditore abusivo?". Triggiani conclude la sua denuncia social con un appello: "Napoletani, manifestate davanti il Comune per chiedere le dimissioni immediate del sindaco e del comandante dei vigili urbani, io sono con voi in mezzo a voi". La chiosa è comunque positiva: "Napoli mi rimane sempre una città bellissima, spero di ritornarci presto".