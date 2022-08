Sventura per una turista a Procida: "20 euro per 3 chilometri in taxi"

Sventura per una turista a Procida. La giovane professionista, che preferisce restare nell'anonimato, ha raccontato a NapoliToday delle richieste esose avanzate dai tassisti procidani, anche solo per tratti brevi. In particolare, per circa 3 chilometri la tariffa (fissa) sarebbe di 20 euro. La turista ha provato a "ribellarsi", ma nel parlare con altri tassisti sembra che sia uso comune sull'isola Capitale della Cultura 2022 non "far partire il tassametro".

"Il prezzo lo decidiamo noi"

"Alloggiavo in un hotel che si trova al porto principale (Marina di Procida) e dovevo andare ad un ristorante che si trova – rispetto alla mia posizione – a circa 3km di distanza. Decido di prendere un taxi. Una volta comunicata la destinazione noto subito che il tassametro non veniva neanche acceso… Chiedo subito spiegazioni e dopo una prima occhiataccia mi viene detto “qui il tassametro non si usa… qui funziona così…il prezzo lo decidiamo noi….sono 20 Euro nel tuo caso”", spiega la turista.

"Qui funziona così"

"Ovviamente mi oppongo - continua la giovane professionista - e questo voleva lasciarmi in mezzo alla strada (per non parlare della sfuriata del tassista per avergli fatto perdere la corsa….roba da matti!). Mi faccio riaccompagnare alla stazione dei taxi. Scendo e ne cerco un altro che fosse disposto ad accendere il tassametro (che pretesa assurda che avevo), ma si sono messi tutti a muro spalleggiando il loro collega e dicendomi tutti in coro che “qui funziona così, niente tassametro. Il prezzo lo decidiamo noi”".

Lo "sconto" dopo le proteste

"Dovendo necessariamente prendere un taxi, uno di loro si offre, previa autorizzazione dei suoi colleghi, di accompagnarci per 15 Euro (ovviamente in contanti!) e purtroppo siamo stati costretti ad accettare. Morale della favola questo ci racconta che loro non accendono i tassametri perché non sono aggiornati dal 2011 e ci andrebbero a perdere. Il proprietario del ristorante e dell’hotel in cui alloggiavo erano furiosi per questa storia dato che si comportano così anche con i residenti", ha concluso la turista.