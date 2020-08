Turista in arrivo a Sorrento positivo al Covid-19: in isolamento anche i proprietari del b&b

Un turista è risultato positivo al Covid-19 mentre era in arrivo in un bed&breakfast sorrentino. L'uomo è stato segnalato in arrivo in penisola sorrentina con sintomi riconducibili al Coronavirus. Per questo motivo è stato condotto in una struttura dedicata e sottoposto a tampone, risultato positivo. Per motivi di cautela anche i proprietari dell'appartamento in cui l'uomo avrebbe alloggiato sono stati posti in isolamento nella loro stessa struttura. Le loro condizioni vengono monitorate dal personale sanitario della locale Asl. Si cerca anche, in queste ore, di ricostruire la catena di contatti avuta dal turista. La notizia è riportata dal Fatto Vesuviano.

Il bollettino di ieri

Positivi del giorno: 183 (*)

Tamponi del giorno: 5.494

Totale positivi: 6.424

Totale tamponi: 402.390

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 445

Guariti del giorno: 10

Totale guariti: 4.383 (di cui 4.378 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).



* Di cui 81 casi di rientro (36 dalla Sardegna, 45 da Paesi esteri).