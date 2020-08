Giovane turista rientra a Napoli da Panarea: è positiva al Coronavirus

Una giovane turista napoletana che era stata in vacanza a Panarea, Isole Eolie, è risultata positiva al Coronavirus. La giovane è in isolamento ma in questo momento si cerca di ricostruire la catena di contatti. Intervistato dal Mattino, il sindaco di Lipari (Panarea ne è frazione) ha spiegato che "finora non abbiamo avuto fin qui alcuna conferma di casi positivi in tutto l’arcipelago".

"Le persone che hanno sintomi noi non le facciamo partire, avvisiamo un gruppo di medici che è stato dedicato solo ad eseguire i tamponi e li mandiamo nei loro domicili. È accaduto ad esempio nei giorni scorsi a Stromboli, dove due persone sono risultate negative", ha concluso il sindaco.