Turista olandese scompare tra le montagne: intervengono i carabinieri

Ieri sera una donna di Castellammare ma da tempo residente in Olanda ha raggiunto la stazione carabinieri di Sant’Antonio Abate e chiesto loro aiuto. Il marito, olandese e in vacanza con la moglie per qualche giorno, si era inerpicato per una corsetta lungo un sentiero di montagna, nei pressi di Via Strada Coppola.

L’uomo, complice anche il buio, aveva perso orientamento e non sapeva più come tornare indietro.

I militari hanno immediatamente organizzato una battuta di ricerche e dopo un’ora e mezza circa lo hanno ritrovato in un piccolo boschetto. Era in buona salute ma visibilmente scosso.