A Napoli con la fidanzata, ma si "vergogna" della città: "È rimasta impressionata negativamente"

Tanta delusione per un giovane napoletano che ha portato la sua fidanzata (romana) a Napoli. Sperava di farla innamorare della sua città e, invece, il risultato è stato tutt'altro. Il degrado, la mancanza di servizi e di senso civico che ormai da anni "segnano" la città partenopea hanno lasciato la giovane senza parole tanto che, come rivela il fidnzato, tornerà a casa "impressionata in senso negativo".

"Città bellissima quanto martoriata"

Lo sfogo è stato diffuso via social dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e in poche ore è diventato virale. "Sono con la mia ragazza a Napoli da qualche giorno ed è rimasta meravigliata dalle macchine parcheggiate alla rinfusa, gente in moto senza casco (anche con due bambini), mancato rispetto delle strisce e delle precedenze e, stamattina, ho deciso di portarla a fare una passeggiata al Vomero dove ci siamo imbattuti in questo... Via Massimo Stanzione angolo Via Enrico Alvino (Vomero). Lei domani tornerà a Roma impressionata - in senso negativo - da Napoli, mi dispiace solo di non essere riuscito a trasmetterle un po' di amore per questa città bellissima quanto martoriata", scrive il giovane.