Turista muore di legionella: aveva soggiornato a Ischia

Un 65enne di Cremona è stato ucciso in cinque giorni dalla legionellosi. Era ricoverato in questi giorni prima all'ospedale di Brescia e poi al Maggiore di Cremona.

Ora si tenta di ricostruire dove abbia potuto contrarre il batterio della legionella, che si trova nell'acqua e la cui malattia, principalmente respiratoria, porta come conseguenze polmonite e febbre. L'Ats Val Padana e l'Asl Napoli 2 Nord lavorano in sinergia per ricostuire gli spostamenti dell'uomo, che aveva soggiornato a Ischia. Ed è proprio sull'isola che si concentrano gli accertamenti (tutti da appurare ovviamente), visto che era rientrato con i sintomi della legionella in Lombardia, dopo il soggiorno di metà luglio in un albergo di Ischia.

Negativi i familiari del 65enne.