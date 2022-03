Turista va in arresto cardiaco in aeroporto: salvata con il defibrillatore

Il 118 dell’aeroporto di Capodichino, che tra pochi mesi sarà soppresso, riceve una chiamata su una turista statunitense che aveva accusato un grave malore.

"La donna proveniente da Parigi era diretta a Napoli. E' andata in arresto cardiorespiratorio nei pressi della postazione dell'aeroporto interno. Il 118 l'ha soccorsa ed eseguito una rianimazione cardiopolmonare con il defibrillatore, utilizzato quatro volte e adrenalina. E' stata poi trasportata all’Ospedale del Mare con ambulanza 118 dove è stata stabilizzata e trasferita in emodinamica”, come riporta "Nessuno tocchi Ippocrate".