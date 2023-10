Fa il giro dell'Europa in moto, arriva a Napoli e gliela rubano: il disperato appello di un turista

Brutta avventura per un turista di passaggio a Napoli. Si tratta di un 60enne del Kazakistan che con la sua moto ha intrapreso - in compagnia di un amico - un mega tour in moto, toccando alcune di quelle che vengono definite le "perle del Mediterraneo". Come raccontato a NapoliToday, infatti, la coppia di motociclisti era in transito per raggiungere, poi, Spagna, Marocco e Tunisia, ma il mezzo a due ruote gli è stato rubato.

Il fatto è avvenuto lo scorso 5 settembre, verso le 2 di notte. I due turisti hanno parcheggiato la moto in via Bernardino Rota, all'esterno dell'ostello presso il quale alloggiavano. Al risveglio l'amnara scoperta: la moto è sparita. Immediata la denuncia ai carabinieri con i due turisti che sono dovuti tornare a casa in aereo. Nella moto rubata c'era anche un casco, una tenda ed altri oggetti utili per il viaggio.