Turista con il proprio cane in difficoltà sul monte Faito: intervengono i soccorsi

Il Soccorso alpino e speleologico della Campania nel pomeriggio di lunedì, su richiesta dei carabinieri del Comando compagnia di Castellammare di Stabia, è intervenuto per una persona in difficoltà sul monte Faito.

La donna, sessantunenne valdostana, era salita in funivia con il proprio cane da Castellammare al monte Faito. Per il ritorno in città aveva preferito percorrere a piedi il sentiero CAI 349 che dal belvedere scende giù al santuario di Santa Maria di Pozzano, quando smarrendo il sentiero si è ritrovata in una zona particolarmente impervia e ha prudentemente preferito allertare i soccorsi.

I militari dell’arma, dopo aver ricevuto la posizione GPS della signora, hanno allertato il CNSAS. Una squadra del Soccorso alpino e speleologico della Campania ha quindi raggiunto la malcapitata e provveduto a metterla in sicurezza per poi accompagnarla a valle.