Si appoggia ad un muretto e cade in un dirupo: turista grave all'ospedale del Mare

Momenti di apprensione, ieri pomeriggio, in Costiera Amalfitana, dove il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto su richiesta della centrale 118 per un ragazzo precipitato a Positano. L’uomo, statunitense, ricoverato all'ospedale del Mare, stava percorrendo il sentiero che da Monte Pertuso porta a Positano quando, poggiandosi ad un muretto, è scivolato precipitando giù per oltre 20 metri.

I soccorsi

Sul posto è giunto l’eisoccorso 118 di Salerno conmedico, infermiere e Tecnico Cnsas a bordo che si sono calati sull’escursionista e hanno provveduto a stabilizzarlo. Le operazioni di recupero, rese complesse dalla posizione e dalla condizione del ferito, sono avvenute con il supporto con le squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) permettendone così il recupero a bordo dell’elicottero. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale del Mare di Napoli in gravi condizioni. Ad agevolare l’intervento hanno collaborato anche i carabinieri.