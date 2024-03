Turista cade in una buca di via Toledo e si fa male: è l'ennesimo incidente

Ennesima caduta in via Toledo. Questa volta a cadere in una delle centinaia di buche della strada dello shopping napoletano, è stata una turista di lingua inglese sulla sessantina. Camminando in direzione piazza Carità, a pochi passi da Largo Berlinguer, la donna ha messo il piede in fallo in uno dei punti dissestati ed è caduta rovinosamente. La visitatrice ha avuto i riflessi pronti e, nonostante avesse il cellulare tra le mani, è riuscita ad attutire l'impatto con l'aiuto delle braccia e delle mani.

I suoi compagni di gruppo e alcuni passanti sono accorsi per darle soccorso e sono riusciti a farla rialzare. La malcapitata è apparsa assai dolorante. Si tratta solo dell'ennesimo caso di infortunio in via Toledo, strada le cui condizioni sono pietose. Tra rattoppi frettolosi, buche e basoli scostati dalla pavimentazione, sembra quasi un percorso di guerra. Le cadute sono all'ordine del giorno. E anche le cause. Sì, perché i meglio informati sono consapevoli che se a causare l'inciampo è una negligenza dell'amministrazione comunale il cittadino, o il turista, può chiedere un risarcimento commisurato al danno. Non di rado è necessario l'intervento del 118.

Solo poche settimane fa, attraverso i suoi canali social, anche il deputato Francesco Borrelli aveva denunciato lo stato di degrado di via Toledo, pubblicando il video di un pedone che, dopo la caduta, ha dovuto attendere l'intervento dei soccorsi, con tanto di barella. L'ultima volta che è stata rifatta la strada il sindaco er ancora Rosa Russo Iervolino. Sul sito della Città Metropolitana, si segnala un finanziamento di 3,8 milioni per "...manutenzione straordinaria del capostrada e del marciapiede di via Toledo nel tratto compreso tra Piazza Carità e Piazza Trieste e Trento". Alla voce 'stato dei lavori' c'è scritto "In corso", ma non vengono specificati tempi.