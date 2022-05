Turista va in arresto cardiaco in spiaggia: salvato da uno chef

Da chef a eroe per un giorno. È la storia di Francesco che ha salvato la vita, con il suo intervento provvidenziale, a un bagnante di 69 anni. L'uomo è stato colto da un arresto cardiaco sulla spiaggia di Marina Piccola a Capri. Il 69enne di Voghera è stato colto da un malore che poteva costargli la vita se i presenti non gli avessero prestato soccorso. Sia i dipendenti dello stabilimento balneare “Lo scoglio delle sirene” che Francesco sono intervenuti immediatamente.

Lo chef e soccorritore volontario della Misericordia è intervenuto e ha messo la sua esperienza a disposizione della vittima del malore. Ha, infatti, utilizzato il defibrillatore che è risultato essere fondamentale per tenere in vita il turista. Dopo pochi minuti sono arrivati sul posto i sanitari del 118 che hanno portato il 69enne al pronto soccorso del Capilupi. I primi segni di miglioramento si sono visti già in ambulanza. Dopo averlo stabilizzato, l'uomo è stato trasferito al Cardarelli in elicottero.