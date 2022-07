Tragedia a Capri: turista americano trovato morto

È stato trovato senza vita il turista statunitense scomparso da sabato a Capri. Il cadavere di Adam Gabriel Kreysar, 55 anni è stato individuato questa mattina durante un sorvolo da parte della Polizia di Stato e del Soccorso alpino e speleologico.

L'uomo sembrerebbe essere precipitato, per cause ancora da accertare, nella zona sottostante il Parco Astarita, luogo in cui è stato trovato il corpo. Si era allontanato dal suo yacht e aveva fatto perdere le sue tracce. Questa mattina la tragica scoperta e nelle prossime ore si procederà al recupero della salma.