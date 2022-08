Tunnel con uomo incastrato nel sottosuolo: arrestati due napoletani

Il caso dell'uomo incastrato per otto ore in un tunnel scavato ad una profondità di cinque metri, in via Innocenzo XI nel quartiere Aurelio a Roma, ha scosso tutti nel pomeriggio di ieri. Dopo circa otto ore è stato estratto dai vigili del fuoco, ma le sue condizioni di salute sono gravi.

Banda del buco o operai impegnati in un cantiere a ridosso di una banca, ancora non vi sono certezze al momento. Due napoletani intanto sono in stato di fermo per resistenza a pubblico ufficiale e altri due (romani) denunciati per danneggiamento e crollo colposo

La cronaca dell'accaduto su RomaToday.it.