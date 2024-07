Perdono il figlio per tumore, ma donano all'ospedale un macchinario che salverà molte vite

Trasformare un dolore insopportabile, come può essere la perdita di un figlio, in spinta propulsiva di solidarietà. E’ quanto hanno fatto i genitori di Roberto Fiorentino, morto all’età di 42 anni nel gennaio del 2021, in seguito a una forma aggressiva di tumore ai polmoni. Dal 2020 il giovane era in cura presso il reparto di Alessandro Morabito, direttore dell’Unità complessa di Oncologia polmonare del Pascale. Ed è al Pascale che oggi i genitori di Roberto, Guglielmo e Teresa, hanno donato, attraverso l’associazione «RF78 PerSempreRoby» un termociclatore di ultima generazione, uno strumento di laboratorio in grado di condurre automaticamente le determinate variazioni cicliche di temperatura necessarie all'amplificazione enzimatica di sequenze di DNA in vitro attraverso la reazione a catena della polimerasi. Uno strumento che aiuterà l’equipe medica a scegliere le terapie più appropriate.

La consegna del termociclatore

L'apparecchiatura è stata consegnata dai genitori di Roberto e da una rappresentanza dei soci di «RF78 – PerSempreRoby» al direttore sanitario Maurizio Di Mauro e all’equipe di Alessandro Morabito. L’associazione RF78 PerSempreRoby, nata dalla volontà dei coniugi Fiorentino che, subito dopo la morte del figlio hanno coinvolto amici e familiari, trasformando il loro dolore in attivismo sociale, dal 2021 ha convogliato tutte le energie per incanalarle verso un unico obiettivo: dare un contributo nella delicata lotta contro il cancro. Un contributo che si è concretizzato finora in iniziative di aggregazione, spettacoli musicali e nell’allestimento di mercatini dell’artigianato, con un risvolto solidale: il ricavato, infatti, è servito per l’acquisto di apparecchiature mediche per ottimizzare i servizi sanitari nei poli ospedalieri di Sorrento e Napoli.