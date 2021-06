Cancro bambini, la piccola ballerina sta meglio: "Ci ha insegnato a superare la malattia con il sorriso"

Sospiro di sollievo per la piccola Raffaella. Il ciclo di cure oncologiche a cui è stata sottoposta al Pausilipon ha dato esito positivo e alla piccola ballerina è stato tolto finalmente il PICC (catetere centrale e inserimento periferico). Raffaella è stata festeggiata dal personale sanitario.

Il post del Santobono Pausilipon

"Oggi è stata una giornata davvero speciale al Pausilipon perché la nostra piccola, meravigliosa ballerina Raffaella ha finalmente tolto il PICC. Un traguardo importantissimo che, simbolicamente, rappresenta il momento della fine delle terapie oncologiche. E quale modo migliore per festeggiare questo importante momento se non ballare a ritmo di musica come solo lei sa fare? In questo lungo percorso di cura abbiamo imparato a conoscere e ad amare la sua incredibile allegria e la sua travolgente vitalità e nonostante la giovanissima età ci ha insegnato che si può superare anche l’ostacolo più difficile e doloroso e che lo si può fare con il sorriso sulle labbra. Sei una forza della natura, Raffaella e ti auguriamo di restare esattamente la persona speciale e meravigliosa che sei. Ti vogliamo bene", scrive sui social l'ospedale.