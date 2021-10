Tumore al seno, visite gratuite in occasione del mese della prevenzione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Siamo nel mese dedicato alla prevenzione al tumore al seno. Si stima infatti che ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 55.000 nuovi casi. Per ridurre l’incidenza delle malattie, la prevenzione è fondamentale e dovrebbe cominciare sin dai 20 anni mediante apposite visite specialistiche. Per l’occasione, tutto il mese di ottobre potrai effettuare gratuitamente in sede la Visita Senologica con Ecografia. Le visite verranno eseguite presso Centro di Nutrizione Umana Insieme 3.0 totalmente finanziate da Biologi per la Vita APS. Contattaci al https://wa.me/393888935585