Influencer si tuffa nella Grotta Azzurra a Capri nonostante il divieto (VIDEO)

Ha fatto il bagno nella Grotta Azzurra a Capri nonostante i divieti, ma i social le sono stati “fatali”. Protagonista del tuffo proibito è stata l'influencer e creatrice di gioielli, Rossella Catapano. La sua notorietà sui social però l'ha tradita visto che il video della sua “impresa” è diventata immediatamente virale. Fino a essere segnalata al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha subito pubblicato il video stigmatizzando il gesto.

“Si può nuotare nella Grotta Azzurra a Capri? Assolutamente no, l'ingresso a nuoto è vietato e durante la visita non c'è modo di fare il bagno. Nonostante ciò molti aspettano l'orario di chiusura (dopo le 17.30, quando le barchette e la biglietteria vanno via) per entrare a nuoto. Per questo motivo abbiamo segnalato alla Guardia Costiera questa influecer che ha fatto lì il bagno, mostrandolo fieramente sui social. Tra l'altro tuffarsi non solo è vietato ma anche molto pericoloso: l'ingresso è basso e stretto e basta un'onda un po' più alta per finire con la testa contro la roccia” ha denunciato Borrelli sui suoi social.