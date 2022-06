Si tuffa con il salvagente nella fontana di piazza Trieste e Trento: le immagini fanno il giro del web - VIDEO

A piazza Trieste e Trento, a pochi passi da piazza del Plebiscito, un uomo si è tuffato nella fontana storica, facendosi riprendere con un telefonino. Non è chiaro quando è stato registrato l'episodio, ma le immagini hanno subito fatto il giro del web. Nel video si vede un uomo - con costume, cuffia da nuoto e salvagente - mentre si tuffa nella fontana. La performance non è passata inosservata ed ha lasciato di stucco i passanti. Le immagini, diffuse anche dal consigliere regionale FRancesco Emilio Borrelli, hanno fatto subito il giro del web. Tanti sono i commenti di condanna per il gesto.