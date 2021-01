Allarme truffe nel napoletano: "Attenzione a questo fenomeno criminale"

E' allarme truffe nel napoletano, in particolare ai danni degli anziani. E' quanto evidenziato nelle ultime ore dal sindaco di Poggiomarino Maurizio Falanga per quanto sta accadendo negli ultimi giorni in quell'area della provincia di Napoli.

Con un avviso pubblico, Falanga ha voluto mettere in guardia la cittadinanza, raccomandando di prestare la massima attenzione al fenomeno criminale delle truffe ai danni di anziani.

"Negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi tentativi di truffa ai danni degli anziani residenti nel Comune di Poggiomarino. Viene riferito che ignoti delinquenti con artifizi e raggiri riescono ad ingannare ignari cittadini, per lo più anziani, e facendo leva sugli affetti personali riescono ad estorcere somme di denaro", si legge nell'avviso.

Ad ogni cittadino si chiede di informare i propri familiari, sollecitandoli a prestare la massima attenzione nei confronti di sconosciuti che si presentano come amici di figli o di congiunti, oppure come corrieri, che chiedono somme di denaro, e di segnalare alle forze dell'ordine ogni situazione e circostanza che faccia sospettare che sia in corso un tentativo di truffa.