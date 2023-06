Svuotavano i conti correnti delle vittime: ecco come operava la banda del “phishing”

Questa mattina, in Irpinia e nelle province di Salerno e Napoli, i carabinieri di Avellino hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip di Salerno nei confronti di otto persone (una destinataria della misura della custodia in carcere; quattro della misura degli arresti domiciliari; tre della misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza) accusate di associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo a sistemi telematici, riciclaggio di denaro sottratto tramite una truffa informatica.

L'indagine, avviata nel 2021, ha avuto origine dal controllo di una coppia di fidanzati trovata in possesso di cellulari e carte di credito intestate ad altre persone. Le successive indagini hanno permesso di ipotizzare l'esistenza di un gruppo criminale attivo in campo nazionale e all'estero, composto da soggetti dediti al riciclaggio di denaro sottratto con il sistema del phishing. In un caso, in particolare, è stato svuotato il conto corrente di una coppia di milanesi con la sottrazione di 125mila euro.