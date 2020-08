Lockdown e truffe online, denunciata napoletana "in trasferta virtuale"

Truffe su acquisti online. Compiute durante il periodo di lockdown – in cui comprare in rete spesso era strettamente necessario – sono state scoperte dalla polizia in Trentino (nella zona di Riva del Garda) ed attribuite a due persone di cui una residente a Napoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella maggior parte dei casi la vittima, dopo aver effettuato una ricerca online, trovava su un sito l'oggetto di interesse e contattava il proprietario. Dopo un contratto virtuale, il compratore versava una caparra e il truffatore non dava più segni di sé.

Sono state denunciate due donne.