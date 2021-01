Operazione “Fortnite”: truffe in tutta Italia. Quattordici arresti

Dalle prime luci dell’alba è in corso un’operazione dei carabinieri del comando provinciale di Genova che stanno eseguendo nel capoluogo ligure, a Sanremo, a Napoli e a Roma, un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, accesso abusivo a sistemi telematici e falsificazione di documenti d’identificazione.

Perquisizioni in corso anche a Taranto, Modena e Cagliari. Decine di ignari correntisti raggirati in tutta Italia. Cinque i provvedimenti di custodia in carcere e due agli arresti domiciliari. Tre indagati colpiti da obbligo di dimora e quattro da obbligo di firma.