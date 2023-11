Accusati di truffe assicurative, vengono tutti assolti

Imputati per truffe assicurative a causa della scatola nera, in sei vengono assolti. Sei persone dell’agro aversano erano state portate a processo per aver presuntamente commesso due truffe ai danni della compagnia Verti assicurazioni. I presunti incidenti accaduti a Giugliano e a Lusciano.

A seguito dell’udienza preliminare, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Monza Dott. Tenchio ha emesso sentenza di proscioglimento, accogliendo le richieste difensive degli avvocati Luigi Poziello, Mario Griffo e Marco Ciocchetta.

L’avvocato Poziello, del Foro di Napoli Nord, aveva affidato al consulente tecnico di parte CT Federico Turco l’incarico di chiarire il malfunzionamento della scatola nera installata su uno dei veicoli coinvolti, che avevano portato erroneamente la compagnia assicurativa a sporgere querela per dei fatti realmente accaduti.