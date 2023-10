Truffa gli anziani ma viene riconosciuto grazie ai tatuaggi

Gli agenti della Squadra mobile di Cremona, che hanno arrestato un 40enne napoletano che aveva derubato un'anziana cremonese di 500mila, subito dopo la denuncia avevano fatto un sopralluogo e, raccolta la descrizione dell'uomo, avevano analizzato tutte le telecamere comunali e private nei pressi. A contribuire al riconoscimento dell'uomo erano stati anche alcuni tatuaggi.

Le indagini degli agenti erano partite da un'Opel Corsa intestata ad una società di leasing campana che poi è stata monitorata in tutta Italia, tanto che, nei pressi di Frosinone, durante un controllo di polizia, era stato identificato un napoletano di 40 anni con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Le immagini lo ritraevano in una zona compatibile con l'abitazione della donna di Cremona. Gli agenti cremonesi sono andati a Napoli, dove dopo 24 ore di ricerche, con la collaborazione degli investigatori partenopei, sono riusciti a rintracciarlo e arrestarlo.