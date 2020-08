Truffò due anziani donne lucane, arrestato 32enne napoletano

Un 32enne napoletano è stato arrestato ed è agli arresti domiciliari, accusato di rapina e truffa aggravata. I due episodi sono avvenuti in provincia di Potenza, fra il 2017 e il 2019. Nel dicembre del 2017 l'uomo contattò telefonicamente una donna 88enne di Ruvo del Monte e si qualificò come sottufficiale dei Carabinere. Il 32enne chiese 850 euro per risarcire i danni provocati da un incidente stradale causato dal nipote della donna. In quel caso l'anziana consegnò anche diversi gioielli.

Nell'aprile del 2019 la vittima è stata una donna di 87 anni di Vaglio di Basilicata (Potenza). Al telefono fu contattata da un sedicente avvocato: la richiesta fu di 1.500 euro per i danni causati, in un incidente stradale, dalla figlia della vittima. In quel caso l'uomo riuscì a convincere la donna a riscuotere altro denaro in banca ur di pagare la cifra. L'analisi delle immagini di alcune telecamere e il riconoscimento fotografico da parte delle due donne e di un testimone hanno permesso ai Carabinieri di raccogliere "gravi indizi" a carico dell'indagato.