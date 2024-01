Truffe agli anziani: denunciati minorenni napoletani in trasferta

Due giovani, entrambi 17enni, sono stati denunciati dalla polizia di Pistoia per truffa pluriaggravata ai danni di anziani La truffa messa in atto è quelle del finto carabiniere o finto avvocato che contattano telefonicamente le vittime dicendo che un loro congiunto ha avuto un incidente ed stato trattenuto in caserma e convincendole, per scaglionarlo, a consegnare denaro o gioielli al finto carabiniere o assistente legale (in realtà un complice esecutore materiale del raggiro) che a breve si presenterà alla loro porta. "Negli ultimi giorni - ha spiegato il capo della squadra mobile della questura di Pistoia Veronica Brustenghi - a Pistoia le segnalazioni di tentate truffe con lo stesso modus operandi giunte al numero unico 112 sono aumentate in modo esponenziale".

In due episodi distinti i truffatori sono riusciti a carpire la fiducia delle vittime e a farsi consegnare i soldi: in un caso ottomila euro e nell'altro settemila. Il primo episodio è avvenuto nel pomeriggio del 15 gennaio scorso. L'autore, un 17enne, originario e proveniente dal Napoletano, è stato subito rintracciato dagli agenti della squadra mobile, che appena ricevuta la segnalazione hanno perlustrato le aree del centro cittadino, individuandolo nei pressi nella stazione ferroviaria. Il secondo episodio è avvenuto il 16 gennaio, stessa modalità, per la quale è stato denunciato un altro ragazzo, prossimo alla maggiore età, sempre originario e proveniente da Napoli. Il fenomeno è stato definito dilagante e per questo la squadra mobile di Pistoia ha incrementato specifici servizi predisposti a contrastarlo.