Sbarca ad Ischia la banda delle truffe agli anziani: la polizia diffonde l'allerta

Ad Ischia la Polizia di Stato ha diffuso una allerta attraverso le parrocchie ed i media per mettere in guardia gli anziani. Ieri un'altra donna stava per essere derubata dei suoi averi da due giovani truffatori sbarcati in mattinata sull'isola e che avevano provato a danneggiare anche altre persone. Gli uomini del vice questore Ciro Re stavano già perlustrando l'isola dopo aver ricevuto notizie preoccupanti su una vera e propria banda imbarcatasi alla volta dell'isola verde per mettere a segno quanti più truffe possibili: quattro volanti stavano monitorando le strade dell'isola ed in tarda mattinata gli agenti hanno colto sul fatto due giovani, nella zona di San Michele ad Ischia Porto, che stavano allontanandosi da una abitazione dove avevano appena sottratto ad una 80enne 8 mila euro in oggetti d'oro ed un migliaio di euro in contanti.

I due avevano usato il classico trucco del nipote arrestato a cui servivano soldi subito per poter tornare libero. In un primo momento la donna è caduta nella trappola ma poi quando ha capito di essere stata raggirata ha accusato un malore ed è stato necessario poi l'intervento di una ambulanza per farla riprendere. I due truffatori sono stati bloccati, la refurtiva recuperata e la loro posizione è in corso di valutazione.