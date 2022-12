I carabinieri incontrano in parrocchia gli anziani per fornire informazioni utili per difendersi dalle truffe

Prosegue la campagna informativa e di sensibilizzazione dei carabinieri contro le truffe. Venerdì pomeriggio, i militari della compagnia di Casoria hanno tenuto un incontro nella parrocchia di San Michele Arcangelo, nel quartiere Salicelle di Afragola.

I carabinieri della compagnia e della locale stazione hanno incontrato gli anziani e i fedeli della parrocchia di don Ciro Nazzaro per fornire informazioni utili per difendersi dalle truffe, illustrando le principali tecniche e strategie utilizzate dai truffatori per carpire la fiducia delle vittime. Durante l’incontro sono stati forniti utili suggerimenti per tutelarsi da possibili raggiri, raccomandando sempre una chiamata al 112 in caso di dubbi.

Altri incontri saranno organizzati nelle prossime settimane nel territorio di Casoria, al fine di sensibilizzare la popolazione sui rischi legati alle truffe soprattutto durante il periodo delle festività natalizie.