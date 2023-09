"Sua figlia rischia una denuncia. Bisogna pagare": anziana truffata per 18mila euro

Questa mattina a Mugnano i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno tratto in arresto un 47enne del posto accusato di truffa aggravata dall'età avanzata della vittima alla quale è stata causato un grave danno patrimoniale. L'attività d'indagine, svolta dai militari della Stazione Carabinieri di Sorrento ha consentito di accertare che lo scorso 19 maggio 2023 l'arrestato, in concorso con un'altra persona non ancora identificata, avrebbe truffato una donna 83enne di Sorrento, appropriandosi della somma in contanti di 3.300 euro e di diversi monili in oro.

La vittima sarebbe stata contattata telefonicamente da uno degli autori del reato, il quale, presentandosi falsamente come il direttore dell'ufficio postale di Sorrento, le ha chiesto di corrispondere 8.000 euro per evitare che la figlia della vittima venisse denunciata dai carabinieri. Successivamente, sarebbe stata fatta un'altra telefonata alla donna, stavolta a parlare era il "nipote", il quale ribadiva l'assoluta necessità di pagare.

Tali raggiri hanno spinto l'anziana signora a consegnare ad un finto "postino", presentatosi a casa della malcapitata, denaro contante e monili in oro per un valore complessivo di circa 18mila euro. L'indagine, svolta mediante l'analisi delle immagini di sistemi di videosorveglianza della zona e la predisposizione di mirate attività di investigazione diretta e indiretta, ha consentito di individuare l'arrestato come uno dei presunti autori della truffa.