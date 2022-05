Matrimonio rovinato: l'organizzatore s'intasca 40mila euro e scompare

Hanno stipulato un contratto per la fornitura di servizi per il loro matrimonio. L'uomo però avrebbe incassato i soldi e non avrebbe pagato i fornitori, secondo le accuse. Per questo motivo, un uomo originario di Napoli ora deve rispondere di truffa aggravata. Secondo quanto denunciato, ad una coppia di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, si presentò come event planner, organizzatore di eventi e cerimonie.

L'uomo è sotto giudizio perché si sarebbe appropriato di 40mila euro, non corrispondendo ai rispettivi fornitori i soldi che servivano per location, fotografie, bomboniere e dolci, a seconda delle richieste degli sposi. L'uomo - sempre secondo l'accusa - si sarebbe negato al telefono, per poi simulare la restituzione dei soldi. Il processo nei suoi riguardi si è aperto alcuni giorni fa, con la testimonianza della coppia.