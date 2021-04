Disavventura per un truffatore: i carabinieri scoprono l'inganno, sua moglie il tradimento

Nella sua cassetta della posta ha trovato la bolletta di un'utenza telefonica fissa di cui sapeva nulla, attivata in un appartamento di Napoli. È iniziata così la vicenda che ha visto solo inizialmente protagonista un ragazzo di Chieti Scalo, il quale si è subito rivolto ai carabinieri.

I militari hanno immediatamente avviato le indagini, risalendo – grazie al numero di cellulare indicato come "utenza di riserva" – ad una donna residente a Napoli. Solo intestataria dell'utenza mobile, ha indicato suo marito come utilizzatore. Un 42enne partenopeo già noto alle forze dell'ordine.

Andando più a fondo, i militari hanno però scoperto qualcosa di ancora più curioso: l'uomo non era il reale utilizzatore di quella linea telefonica intestata al giovane teatino né dell'appartamento in cui era stata installata, ma aveva architettato tutto per crearsi un pied-à-terre dove incontrarsi con una ragazza brasiliana con la quale intratteneva, da tempo, una relazione extraconiugale.

Adesso dovrà però rispondere alla procura di Chieti per sostituzione di persona e truffa. Nonché a sua moglie, che grazie alle indagini dei carabinieri ha scoperto della tresca.