Da Superbonus a "supertruffa" da 186 milioni: scoperta la banda dei lavori inesistenti

La guardia di finanza ha scoperto una nuova truffa sulle agevolazioni "bonus facciate", "ecobonus" e "ristrutturazioni edilizie" questa tra Napoli, Caserta e Latina.

Un'associazione a delinquere sarebbe riuscita a monetizzare oltre 16 milioni di euro attraverso falsi crediti d'imposta per 186 milioni di euro, questi per lavori edili in realtà mai eseguiti. Con 5 milioni dei soldi illecitamente ottenuti i truffatori avrebbero acquistato poi 70 immobili tra le province di Napoli, Latina e Caserta.

Un altro milione sarebbe stato invece usato dall'ideatore della frode per saldare i suoi debiti tributari.

Le fiamme gialle di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro "per equivalente", quindi per circa 186 milioni di euro, nei confronti della banda.