Truffa dello specchietto, consegna 70 euro per una fantomatica riparazione

Arresto per truffa aggravata dai carabinieri della stazione di San Paolo Bel Sito, insieme a quelli della stazione di Palma Campania, A.F. 44enne di Pomigliano d’Arco, già noto alle forze dell’ordine.

Messa in pratica la cosiddetta “truffa dello specchietto” con la vittima che chiede aiuto al 112 dopo aver ceduto 70 euro per la fantomatica riparazione. Con modello dell’auto, targa e descrizione del truffatore partono le ricerche dei carabinieri. Dopo poco l’auto viene rintracciata a via Circumvallazione di Palma Campania e i militari fermano l’uomo a bordo. L’auto, risulterà essere di una società di autonoleggio, è quella e la descrizione fornita al 112 combacia.

Il 44enne, nato a Cassino 44 anni fa, viene arrestato ed ora è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.