Tenta la truffa dello specchietto a un anziano ma arriva la polizia: arrestato

Gli agenti della polizia di Stato di Portici-Ercolano, in provincia di Napoli, hanno arrestato un uomo di 29anni che avrebbe tentato di estorcere denaro a un automobilista con la cosiddetta 'truffa dello specchietto'. Gli agenti sono intervenuti nei pressi della Circumvesuviana di Portici dopo una segnalazione. Giunti sul posto hanno notato un uomo discutere con una persona anziana che ha raccontato di aver udito un forte rumore sulla carrozzeria dell’auto prima di sentire suonare insistentemente il clacson da parte dell'uomo.

Dopo essersi fermati, lo stesso conducente, avrebbe simulato la rottura dello specchietto e avrebbe chiesto all'anziano 120 euro come risarcimento. Il 29enne è stato arrestato per tentata estorsione e denunciato per ricettazione perché trovato in possesso di una postepay intestata a un’altra persona di cui non ha saputo giustificare la provenienza.