Si offre di "cambiare" soldi, ma è una truffa: scatta l'allerta in città

Truffa delle monete a Melito dove un uomo si fa passare per un dipendente di una nota sala scommesse. Il presunto truffatore avvicinerebbe le persone - e a quanto pare anche alcuni commercianti - con la "promessa" di cambiare banconote con delle monete. Una volta avvenuto lo scambio, però, il malcapitato si rende conto che dal pacchettino con le monete escono solo pochi centesimi.

Più di una truffa è stata segnalata e l'agenzia di scommesse - che ha diffuso le immagini dell'uomo - ha subito preso le distanze. "Assolutamente non si tratta di un dipendente dell’agenzia di scommesse. Tra l’altro l’agenzia non è un cambia banconote/monete, per cui diffidate da chi vi dice di potervi fornire monete cambiando banconote nell’agenzia di cui sopra. Anzi se qualcuno conoscesse questa persona, vi pregherei di contattare i gestori della sala per il tramite della pagina Facebook e di fornirne le generalità per poterle comunicare alle autorità per la identificazione del responsabile. Si avvisa inoltre che verrà sporta denuncia/querela a tutela dell’agenzia e soprattutto al fine di prendere le debite distanze dalle condotte penalmente rilevanti", viene scritto sui social.