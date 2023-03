Ecco la truffa del finto rider: dopo il pagamento con carta di credito chiedono anche il contante

Un nuovo tentativo di truffa si sta diffondendo a Napoli. Questa volta ha riguardato alcuni casi di consegne a domicilio di cibo su una delle piattaforme più diffuse sul territorio nazionale.

Dopo aver effettuato l'ordine, come riscontrato da NapoliToday e aver regolarmente pagato con carta di credito pre-registrata sulla piattaforma in questione, un rider procede subito a contattare con un messaggio il cliente. "Quanto le serve di resto? Sto arrivando, faccia presto a rispondere o devo annullare l'ordine". Il truffatore gioca la sua partita sul filo dei secondi, è il fattore tempo ad essere determinante in questi casi. Alle titubanze del malcapitato, torna ad incalzarlo. "Allora? Che devo fare, lo annullo, è sicuro? Peggio per lei", prosegue.

In uno dei tentativi illeciti è andata però male al truffatore (è giusto ricordare che sono casi isolati e si tratta di finti rider), è bastato fare un rapido controllo sulla mail dell'avvenuto pagamento per l'ordine e telefonare al locale per scoprire l'attività fraudolenta, ma non tutti sono così attenti o pratici e il raggiro è dietro l'angolo.