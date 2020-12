"Sono una dipendente della Lottomatica": truffatrice fa accreditare 8mila euro ai suoi complici

Ammonta a circa 8mila la truffa architettata da tre giovani napoletani e una donna (ancora non identificata) ai danni di un 55enne titolare di una ricevitoria a Montecchio Maggiore (Reggio Emilia). L'uomo era nel suo bar ricevitoria quando è stato contattato da una donna che si è spacciata per dipendente del circuito Lottomatica e ha convinto l'uomo a effettuare 8 ricariche su tre differenti carte postepay, per un totale di circa 8mila euro. Il motivo - parso plausibile alla vittima - era un controllo in tempo reale dei flussi.

Per la truffa i carabinieri della stazione di Montecchio Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica press il tribunale di Reggio Emilia un 21enne di Acerra (NA), un 19enne di Somma Vesuviana (NA) e un 20enne di Marigliano (NA) per il reato di concorso in truffa. I tre sono stati individuati dai militari campani. Si cerca ancora ala donna, che potrebbe essere una conoscente dei tre - e nella cerchia dei tre si indaga, appunto.