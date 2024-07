"Ciao papà, ho perso il telefono. Mi puoi ricaricare la carta prepagata?"

Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Catania hanno denunciato un 46enne residente in provincia di Napoli per truffa. La vicenda ha inizio con un messaggio inviato tramite una nota chat di messaggistica: "Ciao papà... sono Manuela, ho perso il telefono...ne devo acquistare uno nuovo...mi puoi ricaricare la carta prepagata?". Con queste parole, il truffatore ha agganciato la propria vittima, un uomo di 78 anni catanese.

Credendo che il messaggio provenisse realmente dalla figlia, l'anziano, preoccupato, ha effettuato un bonifico di 990 euro, ricaricando il numero di carta indicato nel messaggio. Solo in seguito, dopo aver contattato telefonicamente la figlia, ha scoperto di essere stato vittima di una truffa: la figlia non aveva perso il telefono né inviato alcun messaggio.

Mentre l'uomo stava ancora cercando di comprendere quanto accaduto, ha ricevuto un ulteriore messaggio in cui il truffatore, sempre fingendosi la figlia Manuela, chiedeva un secondo bonifico di 850 euro per l'acquisto di un tablet di ultima generazione. A quel punto, l'anziano ha deciso di rivolgersi al commissariato "Borgo Ognina" per sporgere denuncia.

Le indagini condotte dagli agenti, attraverso l'analisi dei flussi bancari e delle utenze telefoniche, hanno portato all'identificazione del truffatore, che è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per truffa., scrive CataniaToday.it.